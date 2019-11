Sklep Stokrotka w Galerii Dworcowej jest już otwarty. ZDJĘCIA

Sklep sieci Stokrotka otworzył placówkę w Głogowie. Obiekt jest już czynny w Galerii Dworcowej, po byłym sklepie Piotr i Paweł. - Na otwarcie marketu, oraz trzy kolejne dni, dla klientów przygotowaliśmy liczne atrakcje, animacje dla dzieci, degustacje oraz konkursy, w których do wygrania są na przykład, lot szybowcem czy 20 voucherów na wyjazd na Jarmark Bożonarodzeniowy do Berlina i Drezna - mówi Magdalena Maciejewska, menadżer ds. komunikacji i PR Stokrotki. Ważną informacją dla klientów jest to, że głogowski sklep będzie czynny 7 dni w tygodniu.

Lokal, w którym działa nowy sklep, tak jak cała Galeria Dworcowa, należy do głogowskiej spółki Sorpol. I to właśnie ta spółka prowadzi Stokrotkę w formie franczyzy.

– To duża satysfakcja, że sklep został otwarty – mówi Dariusz Stachowiak, prezes zarządu spółki Sorpol. – Cieszę się, że ludzie, którzy tu mieszkają, są blisko naszego dworca, znowu będą mogli robić w nim zakupy. Co ważne, sklep będzie czynny w każdą niedzielę, dlatego przenieśliśmy sprzedaż biletów autobusowych do jednej z kas tego sklepu, tak żeby lepiej obsługiwać pasażerów Intertransu.

Prezes Stachowiak przyznał, że zainteresowanie lokalem było spore, a zanim zdecydowano się na sieć Stokrotka, prowadzono rozmowy z kilkoma innymi firmami. – Stokrotka wydawała się najbardziej atrakcyjna, także ze względu na to, że sposób pracy, jak i asortyment są podobne do tego, co było tu poprzednio, a ludzie lubią mieć ulubione rzeczy na swoim miejscu.

W nowym sklepie pracuje około 20 osób. Większość z nich to doświadczeni pracownicy poprzedniego sklepu sieci Piotr i Paweł, który pracował w Galerii Dworcowej przez 14 lat.