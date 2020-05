Sieć 5G już jest w Polsce. Na razie jeszcze daleko od Głogowa. [MAPY ZASIĘGU 5G]

Póki co Głogów ani żadne jego najbliższe okolice nie znalazły się w zasięgu sieci 5G. Najbliżej nadajniki w tej technologii stanęły we Wrocławiu. Są również w Poznaniu, Warszawie, Katowicach, Szczecinie, Gdańsku oraz Łodzi. Szacuje się, że w zasięgu obecnie działającej sieci 5G w Polsce znajduje się około 900 tys. osób.

Póki co Plus jest jedyną siecią, która komercyjnie obsługuje w Polsce technologię 5G, ale inne sieci też już się do niej przygotowują. Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że sieć 5G powinna być znacznie szerzej dostępna w kraju już do końca roku.

Czym jest 5G?

Jest to najnowszy standard mobilnej komunikacji, który pozwala na znacznie szybszy transfer danych i jednoczesną obsługę większej liczby urządzeń. Jak zapewniają oferujące go sieci, charakteryzuje się on wyższą niezawodnością niż sieci funkcjonujące obecnie (2G, 3G i 4G/LTE).