Siatkarska drużyna 2-ligowego Chrobrego Głogów wygrała Memoriał im. Pajora i Dziekanowskiego w Międzyrzeczu

SPS Chrobry Głogów wygrał z AZS UM Zielona Góra 3:0, LBS Bank Orzeł Międzyrzecz 2:1, Stalpro Błyskawica Szczecin 2:1 i z Sobieskim Żagań 3:0. MVP turnieju został atakujący głogowskiej drużyny Krzysztof Rykała.

- Dużo pracy jeszcze przed nami. Wszystkie mecze wygrane, ale wychodzi zmęczenie całym okresem przygotowawczym. Nie dysponowałem pełnym składem, a zatem to też się przełożyło na ilość grania pozostałych zawodników. Sam wynik w spotkaniach towarzyskich nie jest najważniejszy. Bardziej liczy się sama gra. W pojedynku z Międzyrzeczem zaprezentowaliśmy się bardzo fajnie. Składem staram się rotować. Nowa drużyna cały czas wymaga zgrania – podsumował trener Dominik Walenciej.

Zwycięski mecz z drużyną z Żagania rozegrano w Głogowie, ale zaliczono go do memoriałowych gier. Chrobry we własnej hali wygrał bez straty seta.

- Widać, że jesteśmy na początku przygotowań. To nowa drużyna, która potrzebuje jeszcze czasu i zgrania. Był to nasz pierwszy mecz kontrolny. Wynik cieszy, jak każda wygrana, która buduje. Wiemy nad czym musimy popracować. Zawodnicy są zmęczeni, bo obecnie dużo pracujemy na siłowni - podsumował D. Walenciej.

Sezon w 2. lidze rusza w ostatni weekend września. Chrobry zagra u siebie z Chełmcem Wałbrzych.