Seks w bramach, dzikie awantury, krzyki. Tak wyglądają noce na Starym Mieście

Problem zachowania niektórych klientów lokali rozrywkowych na starówce został poruszony przez mieszkańców podczas spotkania z prezydentem i policją, które zorganizowano w ratuszu. Jeden z zabierających głos powiedział, że miasto powinno zrobić coś aby po godz. 22 cisza nocna była respektowana.

- Prawo jest wszędzie takie samo, cisza nocna panuje tak samo na Koperniku jak i na Starym Mieście - mówił.

- Ja nie mam nic przeciw imprezom, bo to jest jednak stare miasto. Ale policja powinna częściej interweniować. Sama niejeden raz widziałam agresywnych mężczyzn zaczepiających kobiety przed lokalami - mówiła inna z uczestniczek spotkania.

Sprawdziliśmy i rozpytaliśmy mieszkańców starówki. Wielu z nich potwierdza słowa, które padły podczas spotkania i zaznacza, że weekendowe noce są dla nich trudne.

- Do imprez już się przyzwyczailiśmy. Zimą okno i tak jest zamknięte, gorzej latem. Ale to co dzieje się w zakamarkach Starego Miasta, to jest zupełnie inna sprawa. Sama co weekend widzę, co dzieje się na ulicy Szewskiej. W wąskiej bramie jest pełno imprezowiczów, zostawiają rozbite butelki, wymiotują, oddają mocz, lub nawet gorzej - mówi pani Amelia, mieszkanka ul. Szewskiej. - No i gżą się po kątach latem! Z bardziej ustronnych miejsc często słychać jęki - dodaje jej sąsiadka.