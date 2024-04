Ruszają egzaminy do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Głogowie. Organizują testy sprawnościowe

– W najbliższy poniedziałek, 15 kwietnia, poprzez testy sprawnościowe do klas licealnych postarają się wypatrzyć i pozyskać zawodników, z którymi przez kilka najbliższych lat podejmą się pracy. Celem będzie wychowanie kolejnych piłkarzy. Już dziś serdecznie zapraszają wszystkich chętnych do spróbowania swoich sił w egzaminie sprawnościowym. Trwa nabór do 1, 2 i 3 klasy liceum sportowego. Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu telefonicznego, rejestracji i przystąpienia do testów – mówi trener Sebastian Górski.