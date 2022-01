Remont wodociągów przy al. Wolności w Głogowie. Mieszkańcy: – Czy doszło do marnotrawstwa?

Rozkopane chodniki, błoto i ciężki sprzęt przy alei Wolności to widok, do którego mieszkańcy okolicy zdążyli już przywyknąć. Od wielu tygodni trwają tam prace przy wymianie starej sieci wodociągowej na nową. Ostatnio jednak mieszkających tam głogowian zbulwersował przebieg prac.

– Przed świętami część chodników została zakopana i wyłożono na niej kostkę. Myśleliśmy, że już po pracach i wreszcie będzie można normalnie przejść. Tymczasem przed Nowym Rokiem te miejsca ponownie rozkopano i zaczęło się od nowa – skarży się lokator jednego z budynków przy alei Wolności. – Czy to nie jest marnowanie naszych pieniędzy? Po co układano kostkę, żeby za chwilę znowu ją zdjąć? Zapytałem o to jednego z robotników, to tylko mi odpowiedział, że „widocznie miasto bogate" – dodaje głogowianin.