Przedszkola „Spartakiada” w głogowskich Jarzębinkach. Maluchy dobrze się bawiły

- To bardzo ważne wydarzenie dla dzieci z naszego przedszkola, albowiem w duchu zdrowej rywalizacji mają możliwość sprawdzenia własnych umiejętności sportowych oraz przełamywania barier, które każdy z nas posiada - mówi Iwona Kępińska, dyrektorka przedszkola. - Jest to również okazja do integracji dzieci, okazania przez nich empatii drugiemu dziecku, podania pomocnej dłoni a także zmierzenia się z własnymi lękami i obawami.