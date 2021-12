Praca w KGHM - najnowsze, grudniowe oferty na różne stanowiska. Sprawdź i aplikuj!

Kontroler jakości Miejsce pracy: Głogów, CBJ sp. z o.o. Twój zakres obowiązków: Pobieranie, nadzorowanie pobierania, dostarczanie i przygotowanie próbek do analiz. Przyjmowanie, rejestrowanie próbek do badań. Przygotowanie próbek do analiz ( suszenie, odważanie, mielenie, frezowane, toczenie, wiercenie). Wykonywanie analiz spektrometrycznych ( techniki: IR, XRF, OES). Wykonywanie odbiorów jakościowych produktów gotowych z Wydziału Huty Miedzi „Głogów”. Bieżące sprawdzanie wyposażenia pomiarowego i pomocniczego do badań. Sporządzanie starannych i jednoznacznych zapisów z wykonywanych badań i innych czynności z tym związanych. Uczestniczenie w walidacji metod pomiarów analiz instrumentalnych oraz szacowaniu budżetów niepewności. Wymagania: wykształcenie - średnie lub wyższe o kierunku chemia lub • inne techniczne:ochrona środowiska; mechatronika lub inne pokrewne Ogólna znajomość zagadnień związana z analizami instrumentalnymi i chemicznymi. Mile widziane: Skrupulatność. Sumienność. Komunikatywność. Umiejętność pracy w zespole. Dyspozycyjność - praca w systemie trzyzmianowym również w soboty i niedziele. Odpowiedzialność/dyscyplina wewnętrzna. Prawo jazdy kat. B. Znajomość wymagań normy PN-ISO 9001 i PN-EN ISO/IEC 17025 dodatkowym atutem.