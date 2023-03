Praca czeka na młodych. Absolwenci szkół z Głogowa poznali ofertę dużych pracodawców

Najpierw młodzież wysłuchała przygotowanych prelekcji o pracy w danym miejscu, a następnie pracownicy PUP opowiedzieli im o rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy i możliwościach pomocy w znalezieniu zatrudnienia. Później zaś mogli dowiedzieć się więcej o wybranych firmach na stanowiskach informacyjnych, które te przygotowały.

– W tym roku na rynek pracy trafi około 400 absolwentów szkół. Zdajemy sobie sprawę, że wielu z nich będzie kontynuowało naukę. Ale też bardzo dużo osób będzie szukało pracy. Właśnie dla nich zorganizowaliśmy to spotkanie, aby przygotować młodych ludzi na to, co ich czeka gdy opuszczą mury ukochanej szkoły – mówił Sławomir Majewski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie.