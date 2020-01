Ppłk Grzegorz Wincek pożegnał się z głogowskim batalionem. Jego miejsce zajął ppłk Jaroszek. ZDJĘCIA

Uroczystość zmiany dowódców głogowskich saperów odbyła się w czwartek, 9 stycznia na placu apelowym jednostki. Oprócz żołnierzy i kadry 4. Głogowskiego Batalionu Inżynieryjnego wzięli w nim udział zaproszeni goście oraz Orkiestra Wojskowa z Żagania.

Dotychczasowy dowódca głogowskich saperów ppłk Grzegorz Wincek, z dniem 13 stycznia podejmie służbę w Centrum Szkolenia Sił NATO w Bydgoszczy.

- Trzydzieści trzy miesiące służby jaką odbyłem będąc dowódcą 4. Batalionu Inżynieryjnego w Głogowie to prawie pełen cykl szkoleniowy jednostki wojskowej – mówił na pożegnanie ppłk Grzegorz Wincek. – W tym czasie 14 żołnierzy przeszło na wyższe stanowiska służbowe na terenie kraju, 23 żołnierzy przeszło do rezerwy, nasze szeregi zasiliło 28 żołnierzy, a około 800 przeszkolono. Wielu spośród was awansowało i otrzymało różne wyróżnienia. Około 80 dni spędziliśmy na poligonach, nasze pojazdy przejechały ponad milion trzysta tysięcy kilometrów, sprzęt wojskowy przepracował blisko osiemset tysięcy motogodzin, wystrzelono ponad 120 tysięcy różnego rodzaju amunicji – wyliczał odchodzący dowódca dziękując swoim żołnierzom za oddanie i wspólną pracę na rzecz batalionu.

Przejmujący jego obowiązki ppłk Krzysztof Jaroszek zapewnił, że zadba o wizerunek i tradycje głogowskiego batalionu i będzie kontynuował pracę jego poprzedników. Nowy dowódca przyszedł do Głogowa z Brzegu, gdzie był dowódcą Batalionu Inżynieryjnego.