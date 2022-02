Powiat polkowicki nagrodził wsie w konkursie na upiększanie miejscowości. W Szklarach Dolnych powstał nawet mural!

Powiat polkowicki po raz kolejny zmobilizował sołectwa do prac nad podniesieniem ich estetyki. Mimo trwającej pandemii 18 sołectw z całego powiatu wzięło udział w kolejnej edycji konkursu. Dla niektórych z nich udział w rywalizacji na najlepszą inicjatywę to już coroczna tradycja. Tegoroczną edycję konkursu bezapelacyjnie wygrały Szklary Dolne w gminie Chocianów.

- Można powiedzieć, że stworzyliśmy samonapędzające się koło dobrych praktyk - mówi Kamil Ciupak, starosta polkowicki. - Kolejne zgłoszenia w konkursach to efekt nagród i wyróżnień z poprzednich edycji. Mieszkańcy widzą, że robiąc coś dobrego dla swojego otoczenia, otrzymując za to nagrody co motywuje ich do dalszej pracy.