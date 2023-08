Potrzebna pomoc dla młodej strażaczki ze Szlichtyngowej. Ma poparzone 30 procent ciała

Strażacy z OSP Szlichtyngowa rozkręcają właśnie akcję pomocy dla 16-letniej Agaty Borowskiej. Druhna z tejże jednostki uległa poważnemu wypadkowi, w wyniku którego została mocno poparzona. W jednej chwili plany i nadzieje nastolatki, która nigdy nie odmawiała pomocy innym, rozsypały się. 16-latka poszła do wakacyjnej pracy, aby odciążyć finansowo samotnie wychowującą ją mamę. Niestety, doszło do wypadku, w wyniku którego 16-latka ma mocno poparzone obie ręce od ramion do palców dłoni, nogi i środkowe części ciała. Poparzenia są I, II i III stopnia.

Na szczęście Agata i jej mama nie zostały same w tej ciężkiej chwili. Natychmiast z pomocą ruszyli strażacy z OSP Szlichtyngowa, którzy zorganizowali zbiórkę na leczenie nastoletniej strażaczki.