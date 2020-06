Polkowice: Ewa Kowalik została nową zastępczynią burmistrza Łukasza Puźnieckiego

Od dziś, tj. od 1 czerwca, Ewa Kowalik jest zastępcą burmistrza Polkowic. Do urzędu przeszła z Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, gdzie pracowała od 1993 roku. Do 2009 roku uczyła biologii oraz przedmiotów informatycznych. Następnie, aż do ubiegłego piątku pełniła funkcję wicedyrektor placówki do spraw liceum ogólnokształcącego.

– 27 lat pracy w szkole to czas ciągłych zmian, poszukiwań, nabywania nowych umiejętności i wiedzy, podnoszenia swoich kwalifikacji, poznawania i współpracy z wieloma osobami. To czas podejmowania różnorodnych działań, mających na celu rozwój szkoły i młodzieży we współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz licznymi organizacjami, fundacjami i uczelniami – podsumowuje wiceburmistrz Kowalik. – Rozwijane w tym czasie kompetencje, współpraca, poszukiwanie nowych rozwiązań, empatia oraz nabyte umiejętności, w ratuszu przydatne mi będą w podejmowaniu działań służących szerszej społeczności i rozwojowi naszej gminy.

Ewa Kowalik jako wiceburmistrz zajmie się przede wszystkim polkowicką oświatą, zdrowiem i kulturą. Przez ostatnie miesiące sprawy społeczne należały do kompetencji burmistrza. Powołanie zastępcy było planowane jeszcze w marcu, jednak wybuch pandemii odroczył decyzję w czasie. Dziś, w obliczu nowej rzeczywistości istnieje konieczność, powrotu do modelu zarządzania, w którym sprawy społeczne przyporządkowane są jednemu z wiceburmistrzów.