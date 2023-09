Policjantka z głogowskiej drogówki czytała fragmenty powieści "Nad Niemnem". Do udziału w akcji zaprosiły ją szkoły w Jaczowie i Jerzmanowej

W piątek, 8 września czytanie rozpoczęło się w budynku Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie o godzinie 10, a godzinę później w SP w Jerzmanowej. Tego dnia w obu budynkach szkoły odbyły się uroczyste apele, na których pani dyrektor Wioletta Olejnik odczytała list prezydenta Andrzeja Dudy zachęcający do udziału w akcji Narodowego Czytania i fragment tegorocznej lektury.

Akcja od 2012 roku

„Narodowe Czytanie” to ogólnopolska akcja wspólnego czytania największych polskich dzieł literackich. To wydarzenie kulturowe zostało zainicjowane w 2012 roku przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Celem tego przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości, poprzez kontakt z największymi dziełami polskiej literatury. Co roku publicznie odczytywane są inne dzieła literackie polskich pisarzy.