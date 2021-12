Policja wyjaśnia sprawę awantury w kebabie przy al. Wolności w Głogowie. Zabezpieczono monitoring

Policjanci z Głogowa zatrzymali 46-letniego pracownika jednego z kebabów przy al. Wolności w Głogowie, który podczas awantury z klientem miał uderzyć go młotkiem w głowę. Jak opowiadali świadkowie, mężczyzna wybiegł za klientem i uderzył go w tył głowy, po czym wrócił do lokalu. 43-latek krwawił, ale nie odniósł poważniejszych obrażeń.

Zatrzymany pracownik będzie przesłuchiwany, a policjanci zbierają materiał dowodowy w tej sprawie. Wiadomo, że zabezpieczyli młotek.