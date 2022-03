Polacy mieszkający z Niemczech przywieźli do Serbów busa pełnego darów dla Ukrainy. Pomoc pojedzie dalej, do Lwowa

Z Friedrichshafen, niewielkiego miasta w Niemczech nad Jeziorem Bodeńskim dotarła dziś w nocy (5.03) do Serbów pomoc humanitarna, która już niebawem pojedzie dalej, do Ukrainy. Bus był wypełniony po sufit m. in. odzieżą, żywnością, środkami czystości.

- Pomoc zorganizowali ludzie pochodzący z Głogowa, Agnieszka i Jarek Jasińscy przy ogromnej w współpracy mieszkańców niemieckiego miasteczka, w którym od lat żyją – mówi Alicja Wasilewska – Moniatowicz, mieszkanka Serbów i koordynatorka transportu do Ukrainy. - Busa, w którego zapakowano dary, podarował pan Afrim. Zapłacił też za paliwo, by je dowieźć tu do nas. Darczyńca to człowiek, który przeżył podobny dramat, bo w 1991 roku uciekał z Kosowa, a jego żona Fatima przeżyła wojnę na terenie byłej Jugosławii.

Wśród przedmiotów przywiezionych do Serbów są m.in. puszki z gotową do odgrzania zupą, pampersy, środki czystości, odzież, koce a nawet materace. Przy przeładunki pomagali strażacy z OSP Serby.