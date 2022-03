Głogów: Zbierają wyposażenie dla ochotników, którzy jadą walczyć do Kijowa. Białorusini i Ukraińcy dołączą do batalionu im. Kalinowskiego

- To grupa 20 Ukraińców i Białorusinów pracujących dotąd w różnych miejscach w Polsce, którzy dołączą do obrońców Kijowa, do niedawno powstałego Samodzielnego Batalionu imienia Kalinowskiego – wyjaśnia Haponik. - Potrzebują ubrań, plecaków taktycznych, butów, lornetek, noktowizorów, krótkofalówek, ciepłej bielizny czyli tego, co potrzebne w wojennych warunkach – wymienia. - Wyruszą, jak tylko będą gotowi.