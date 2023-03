Podróżnicy opowiedzą o wyprawie do Tybetu. Spotkanie w głogowskiej bibliotece

Spotkanie z podróżnikami zaplanowano na czwartek, 30 marca o godz. 17. Odbędzie się ono w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Jedności Robotniczej 16. O swojej wędrówce po Himajach opowiedzą Maria Gabryś-Heyke oraz Krzysztof Heyke.

– Ona to wybitna pianistka, profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, laureatka wielu konkursów fortepianowych w kraju i zagranicą. On to operator, fotograf, wydawca, profesor Łódzkiej Szkoły Filmowej, autor 190 wystaw indywidualnych i albumów między innymi „Polska Romantyczna” nagradzanego siedmiokrotnie w różnych konkursach na najładniejszą książkę. Goście opowiedzą, pokażą zdjęcia i filmy. Tego nie można przegapić! Zapraszamy – mówi Piotr Mosoń z głogowskiej biblioteki.