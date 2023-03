Podawał się za funkcjonariusza CBŚP i wyłudził od kobiety z powiatu wschowskiego ponad 70 tys. złotych

O tym, że kreatywność oszustów nie zna granic, przekonują często policjanci informujący o kolejnych ofiarach, które straciły swoje pieniądze.

Ich ofiarą padła 2 marca mieszkanka powiatu wschowskiego. Oszuści tak ją zmanipulowali, że kobieta oddała im blisko 73 tysiące złotych. Na szczęście kolejne przelewy z konta udało się wstrzymać.

- Apelujemy o maksymalną czujność i ostrożność oraz stosowanie zasady ograniczonego zaufania. Pamiętajmy, że policjant, prokurator nie będzie żądał od nas pieniędzy w celu prowadzenia czynności. Bądźmy czujni podczas dokonywania płatności przy użyciu kart kredytowych, gdzie musimy podać wszystkich informacje z karty – przypomina nadkomisarz Maja Piwowarska z KPP Wschowa.

W przypadku obaw i podejrzeń co do próby dokonania oszustwa, należy niezwłocznie powiadomić o tym policję.

Policjanci kierują też apel do pracowników banków, aby przeprowadzili dłuższą rozmowę z osobami starszymi zgłaszającymi się do punktów kasowych celem wypłaty dużej sumy pieniędzy. Niekiedy taka rozmowa pozwoli uchronić oszczędności seniorów.