Pionier KGHM na 91 lat. Brał udział w głębieniu szybu Bolesław i wyciągał pierwszy kubeł rudy

Spotkanie z Tadeuszem Bartochem zorganizowano w środę, 8 grudnia. Spotkał się nim wiceprezes Zarządu ds. Produkcji Dariusz Świderski. Pionier KGHM otrzymał w prezencie m.in. laskę górniczą.

Tadeusz Bartoch – ur. 1930 r., budowniczy KGHH. Przyjechał do Lubina w 1960 roku

Uczestniczył w głębieniu pierwszych szybów w górnictwie miedziowym. Głębił m.in. pierwszy w Zagłębiu Miedziowym (szyb Bolesław). Drążył też kolejne szyby, był instruktorem strzałowym - drążył pierwsze wyrobiska kopalniane kopalniach KGHM

Dziś, wieku 91 lat, żyje otoczony opieką żony i licznych wnucząt.

Źródło: KGHM to my