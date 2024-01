Od stycznia nowe miejscowości w powiatach: głogowskim, górowskim i polkowickim. Zobacz, co się zmieniło

Według rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji od stycznia tego roku wprowadzono zmiany dotyczące nazw miejscowości. W skali kraju dotyczą one aż 1160 miast i wsi.

Jak wyjaśnia MSWiA, zmian dokonano na wnioski rad gmin, które najpierw trafiły do wojewodów, a następnie do ministra.

Zmiany w całym kraju dotyczą:

ustalenia 92 nazw miejscowości,

2 nazw obiektów fizjograficznych,

853 zmian nazw lub rodzajów miejscowości,

zniesienia 213 nazw miejscowości

na terenie 245 gmin, 160 powiatów w 16 województwach

Zmiany nie ominęły też powiatów: