Nauczyciele głogowskiego I LO w zabawnej sesji zdjęciowej. - Czas odczarować mity o ogólniaku - mówią

Są na luzie, uśmiechnięci i pozują do zdjęć z atrybutami przedmiotów, których uczą. Nauczyciele I LO w Głogowie zostali bohaterami nietuzinkowej sesji zdjęciowej, która na pewno zostanie świetną pamiątką zarówno dla nich samych, jak i szkoły.

- Przede wszystkim chcieliśmy dać się poznać naszym nowym uczniom, ale też pokazać, że nauczyciele z ogólniaka to fajni ludzie, z dystansem do siebie - przyznaje dyrektor szkoły Janusz Kosałka dodając, że w tym roku ponad 200 uczniów to pierwszoklasiści.