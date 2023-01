Na terenie jednej z kopalń w Polkowicach zatrzymano „kolekcjonera" narzędzi

Policjanci zaalarmowani wezwaniem dotyczącym kradzieży narzędzi z jednej z polkowickich kopalń, zastali na miejscu 47-letniego mieszkańca Polkowic w towarzystwie pracowników ochrony.

- W torbie mężczyzny znajdowały się narzędzia, które chwile wcześniej próbował wywieść z zakładu pracy. Wkrętarki, akumulatory, klucze o wartości blisko 2,9 tysiąca złotych wróciły do firmy zatrzymanego polkowiczanina, a on sam trafił do budynku Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach - informuje Przemysław Rybikowski z KPP Polkowice.