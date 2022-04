Na remont Neptuna i budowę ścieżki rowerowej z Głogowa do Kulowa brakuje 14 mln zł

Miasto poinformowało o otwarciu ofert na remont nadodrzańskiego Neptuna wraz z otoczeniem i przystanią oraz na budowę ścieżki rowerowej z Głogowa do Kulowa. Niestety, obie zdecydowanie przekraczają możliwości finansowe miasta.

Na remont Neptuna wpłynęły dwie oferty: na kwotę 19.672.400,00 zł oraz 22.078.500,00 zł.

Z kolei na budowę ścieżkę rowerową do Kotli wpłynęły trzy oferty: 15.881.693,03 zł, 28.428.565,65 zł oraz 32.802.062,43 zł.

– Najtańsza oferta na budowę ścieżki rowerowej z Głogowa do Kulowa to 16 milionów, najdroższa 33 miliony złotych. Najtańsza oferta na remont Neptuna wraz z otoczeniem i przystanią to prawie 20 milionów złotych, najdroższa 22 milionów. Najtańszy koszt inwestycji to 36 milionów. W budżecie miasta mamy zaplanowane 14 milionów złotych na Neptuna i około 8 milionów na ścieżkę rowerową. W tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości dziewięć i pół miliona. To zdecydowanie za mało. Brakuje około 14 milionów złotych. Wiedzieliśmy, że ze względu na inflację i drożejące ceny usług i materiałów budowlanych będzie drożej, ale nie aż tyle – mówi Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa.