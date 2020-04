Na kominie Huty Miedzi Głogów wykluwają się sokole pisklęta

W Hucie Miedzi „Głogów" wykluły się dwa, sokole pisklęta. Samica złożyła w kwietniu cztery jaja, z których wykluwają się kolejno młode.

Gniazdo sokołów wędrownych znajduje się na kominie tzw. „koniczynce” w HMG II. Można je podglądać przez internet. Umożliwił to KGHM, który zamontował kamery na zbudowanej dla ptaków platformie. Możesz oglądać je

TUTAJ

Obraz z gniazda jest udostępniony na cały świat.

Pierwsze sokoły w hucie pojawiły się w marcu 2007 roku. Kilka dni z rzędu dorosły osobnik przesiadywał na instalacjach na terenie HMG II. Rok później na terenie HMG znaleziono dorosłą samicę sokoła wędrownego, która uległa wypadkowi podczas polowania. Zaopiekowali się nią pracownicy Działu Ochrony Środowiska Huty Miedzi „Głogów”, którzy przetransportowali ranną samicę do siedziby Przemkowskiego Parku Krajobrazowego. Po udzieleniu pierwszej pomocy sokoła przekazano pod dalszą opiekę do hodowli sokołów prowadzonej przez Günthera Trommera koło Leszna. Na podstawie obrączki stwierdzono, że została ona zaobrączkowana 15 maja 2004r. jako pisklę w gnieździe na skale w Czechach niedaleko miejscowości Ceska Lipa, w odległości licząc w linii prostej, ok. 160 km od Głogowa. Okoliczności znalezienia sokoła pozwalały przypuszczać, że jest to osobnik lęgowy. Potwierdzeniem tego był fakt znalezienia 2 jaj na kominie Huty Miedzi Głogów II, tzw. koniczynce. Nazwa nawiązuje do kształtu utworzonego przez cztery zespolone przewody kominowe.