Muzeum w Głogowie ponownie otwarte od poniedziałku. Ale z ograniczeniami

Głogowskie muzeum zostało zamknięte wraz z innymi placówkami kultury z powodu epidemii koronawirusa. Wraz z luzowaniem obostrzeń będzie mogło ono ponownie zacząć przyjmować zwiedzających.

Biura w Muzeum Archeologiczno-Historycznym będą czynne od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00, natomiast zwiedzanie będzie możliwe od środy do niedzieli w godzinach 10.00 – 17.00.

Będą jednak pewne ograniczenia. Na terenie muzeum nie będzie mogło przebywać więcej niż dwudziestu zwiedzających jednocześnie. Wszyscy będą musieli stosować się do obowiązku zasłaniania ust i nosa. Dodatkowo do dyspozycji zwiedzających będą również punkty z płynem do dezynfekcji.

– Grupy zorganizowane będą mogły zwiedzać muzeum po wcześniejszym ustaleniu takiego zwiedzania z pracownikami – mówi Maciej Iżycki z MAH.

Zgłoszenia grup odbywają się pod numerem tel. (76) 834-10-81, (76) 835-30-38.