Miliony dla szpitala w Głogowie. SOR czekają wielkie inwestycje. WIDEO

A to zaledwie początek, bo przecież duże zakupy szykują się również bezpośrednio na samym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Co zostanie wymienione dzięki pozyskanym z ministerstwa pieniądzom.

– Jeśli chodzi o sam SOR, to tutaj praktycznie będziemy wymieniali cały ten sprzęt służący pacjentom. Począwszy od łóżek, ale także sprzętu medycznego. Będziemy wymieniali kardiomonitory i centrale obsługujące te kardiomonitory. Będą defibrylatory, zamierzamy zakupić też stół operacyjny, stół zabiegowy, aparat do znieczulenia. No i cały zaplecze diagnostyczne, czyli aparat rentgenowski - taki przyłóżkowy, który może po prostu poruszać się po SOR i nawet najcięższym pacjentom bezpośrednio wykonywać zdjęcia. Ale także aparaty USG i to zarówno stacjonarne, jak i również ten mobilny. To jest bardzo ważne w takich jednostkach jak SOR, gdzie można podążać za pacjentem i wykonywać w dowolnym miejscu badania – dodaje prezes szpitala.