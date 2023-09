Książkowy kiermasz Głogowskiej Edukacji Kresowej. Zbierali na pomoc rodakom na Kresach. WIDEO

Stowarzyszenie Głogowska Edukacja Kresowa, działające w Głogowie, przygotowało kolejną już edycję kiermaszu książek. Dochód z niego posłuży pomocy rodakom na kresach.

– Robimy już kolejny kiermasz książek zbierając pieniążki na pomoc Polakom na Kresach Wschodnich, a konkretnie do Hospicjum w Wilnie oraz do klasztoru w Jałowcu, gdzie są ludzie potrzebujący, a my staramy się ich systematycznie wspierać – mówi Piotr Paliszkiewicz, sekretarz Głogowskiej Edukacji Kresowej.