Koszykarki BC Polkowice zagrają dziś w Eurolidze z Francuzkami z Bourges Basket

Kolejne spotkanie w ramach Euroligi Kobiet zostanie rozegrane we Francji. Koszykarki BC Polkowice są już na miejscu i odliczają ostatnie godziny do starcia z wielokrotnymi mistrzyniami Francji. Bourges Basket nie będzie łatwym przeciwnikiem, tym bardziej, że w ostatnich meczach z polkowicką drużyną to Francuzki cieszyły się z wygranych. Ale polkowiczanki w tym sezonie radzą sobie doskonale - wygrywając cztery spotkania i przegrywając jedno.

Jak będzie tym razem? Przekonamy się już dzisiejszego wieczoru. Początek spotkania już o godz. 19.

BC Polkowice ma za sobą wygraną na rodzimych parkietach, gdzie podjęło w ostatniej kolejce Ślęzę Wrocław. Derby regionu zakończyły się wynikiem 90:63 dla polkowiczanek (23:8, 18:15, 22:24, 27:16).