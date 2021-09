Klub Konesera Kryminału wraca do Głogowa. Wkrótce kolejne spotkanie

Klub Konesera Kryminału w Głogowie wznowi działalność już 16 września. Spotkanie odbędzie się w blibliotece BLOG przy ul. Perseusza 13. Jego początek zaplanowano na godz. 17.

– Yrsa Sigurdardottir to wielokrotnie nagradzana islandzka pisarka, autorka niezwykle popularnych powieści kryminalnych i książek dla dzieci. Zadebiutowała w 1998 roku. Jest absolwentką inżynierii budowlanej na Uniwersytecie Islandzkim i Uniwersytecie Concordia w Montrealu. W zawodzie pracuje do dziś, łącząc to zajęcie z powieściopisarstwem – mówi Agnieszka Błaszczyk z głogowskiej biblioteki.