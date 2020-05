Jerzmanowa: Gminne Centrum Kultury zaprasza dzieci i rodziców do zabawy online. Do wygrania nagrody!

Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej proponuje udział w tygodniowym cyklu zabaw - konkursów pn. „Rodzinne psoty”, do których zaprasza dzieci od roku do 15 lat oraz ich rodziców i opiekunów. Zabawy adresowane będą do dzieci w czterech kategoriach wiekowych i prowadzone będą on - line.

Każdego dnia od 25 maja do 31 maja, na stronie internetowej GCK publikowane będą zadania dla każdej kategorii wiekowej, które trzeba będzie wykonać, a potwierdzenie ich realizacji w formie zdjęcia, filmu lub tekstu przesłać na wskazany przez organizatora mail. Ważne, by śledzić każdego dnia poszczególne zadania, bowiem w przeciągu 24 godzin znikną one z sieci, a czas ich wykonania też jest limitowany.

Za wykonane zadania uczestnicy otrzymują punkty, które zliczone po dniu 1 czerwca uprawniają do odbioru nagród. Ich pula jest wysoka, a za największą liczbę punktów można zdobyć nagrodę wartości 800 zł.