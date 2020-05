Jelon - raper z Głogowa właśnie wydał debiutancką płytę. ZDJĘCIA, TELEDYSK

30 kwietnia miała miejsce oficjalna premiera płyty, która powstawała przez blisko 2 lata. Znalazło się na nich 12 utworów zainspirowanych życiem.

Radosław Jeleniewicz na głogowskiej scenie pojawia się już od blisko ośmiu lat, choć w pewnym momencie nieco przystopował. Blisko dwa lata temu, po udanym występie w konkursie RWP, organizowanym dla młodych raperów. Dotarł wtedy do finałów i po tym postanowił wrócić do swojej pasji. I tak zaczęła powstawać jego pierwsza płyta - „Autofocus”.

Głogowianin zainwestował w domowe studio. I właśnie w mieszkaniu zaczęły powstawać jego utwory, które następnie trafiły na krążek.

- Swoją drogą tworzenie w mieszkaniu przysporzyło mi sporą trudność w doprowadzeniu utworów do końca. Przez to, że mam studio w domu, mogłem nieskończenie coś poprawiać. I dlatego to się przeciągało - mówi ze śmiechem raper z Głogowa.