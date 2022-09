Jacek Tyczyński z Głogowa wygrał Castle Triathlon Malbork. Pokonał dystans Ironmana

Pochodzący z Głogowa 26-latek wziął udział w Castle Triathlon Malbork, w ramach którego odbyły się mistrzostwa Polski w triathlonie na dystansie Ironmana. Jacek Tyczyński zwyciężył w tej rywalizacji, a dodatkowo zrobił to debiutując w zawodach rozgrywanych na tzw. pełnym dystansie.

A trasa na dystansie Ironmana jest bardzo wymagająca, jej uczestnicy mieli do pokonania 3,8 km pływania, 180 km na rowerze oraz bieg maratoński na koniec (42 km).

Głogowianin, który od pewnego czasu mieszka w Krakowie, do zawodów był przygotowywany przez trenera Tomasza Kowalskiego. Jacek Tyczyński w pływaniu uplasował się na 5. miejscu. natomiast rywalizację kolarską i biegową skończył z 2. wynikiem w stawce. Po zsumowaniu wyników pozwoliło mu to na Całość złożyła się na zwycięstwo z czasem 8:12:02. 26-latek miał ponad 6 minut przewagi nad wicemistrzem Łukaszem Kalaszczyńskim i ponad 8 minut nad brązowym medalistą - Marcinem Ławickim. Do mety dotarło 228 zawodników.