Ivan Djurdjević odchodzi z Chrobrego Głogów. Nie będzie przedłużenia kontraktu

Przed Chrobrym Głogów trzy mecze do zakończenia sezonu. Głogowianie wciąż walczą o baraże do Ekstraklasy. Niezależnie od ich wyniku, czas trenera Ivana Djurdjevićia w Chrobrym Głogów dobiega końca. Szkoleniowiec na pewno odejdzie. W klubie odbyło się spotkanie, w trakcie którego podjęto wspólną decyzję o nieprzedłużeniu wygasającego 30 czerwca kontraktu.

- Całokształt tych trzech lat pracy w Chrobrym te trzy mecze, które nas czekają. Obecny wynik jest dobry, ale chcemy więcej, bo Chrobry znaczy odważny. Sama sytuacja w tabeli wskazuje na to, o co walczymy. Cieszę się, że udało się ustabilizować klub, zostawić go z większością zawodników i dać tym możliwość dalszego jego rozwoju przez innego trenera. Jestem wdzięczny za czas, który otrzymaliśmy, a w którym udało się coś dobrego zbudować wspólnymi siłami każdej osoby w klubie. Co przyniesie przyszłość dopiero pokaże życie, bo teraz skupiam się na pracy, która została do wykonania w Chrobrym - powiedział trener Ivan Djurdjević.