Gminny plebiscyt sportowy w Polkowicach rozstrzygnięty. Poznajcie lareatów

Plebiscyt przeprowadzono w trzech kategoriach: zawodnik, trener oraz klub. Sylwetki wszystkich kandydatów zaprezentowała lokalna Gazeta Polkowicka w specjalnym dodatku, a także na stronach gminnych mediów społecznościowych. Każdy mieszkaniec mógł oddać jeden głos, a suma zadecydowała o kolejności w rankingu.

Podczas uroczystej gali, która odbyła się w sali konferencyjnej polkowickiego starostwa, zaprezentowano wyniki plebiscytu oraz nagrodzono zwycięzców. Nagrody wręczał włodarz gminy, który objął wydarzenie honorowym patronatem.

– „Polkowice sportem stoją” – to hasło zawiera wszystko dobre, co dzieje się w polkowickim sporcie – powiedział Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic. – Jestem bardzo dumny z naszych zawodników, trenerów, klubów sportowych, którzy przynoszą nam tyle emocji sportowych i satysfakcji. Świadczą o tym wyniki, które mówią nam, że mamy do czynienia naprawdę ze wspaniałymi sportowcami. Mamy mnogość dyscyplin, co było widać w kategorii najpopularniejszy sportowiec i cieszy, że zawodnicy odnoszą sukcesy na arenach krajowych i międzynarodowych. Cieszę się, że przedstawiciele różnych klubów zdobyli statuetki najpopularniejszych, gdyż właśnie to pokazuje, jaka jest różnorodność sportu w Polkowicach: od amatorskiego do zawodowego.