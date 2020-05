Gmina Pęcław: Do szkoły w Białołęce kupiono 22 laptopy do zdalnej nauki

Umowa została zawarta 15 kwietnia z Centrum Projektów Polska Cyfrowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Celem projektu „zdalna Szkoła” jest pozyskanie środków finansowych na wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji.

W ramach projektu zostały zakupione 22 laptopy, które przekazano do Szkoły Podstawowej w Białołęce. Lada dzień trafią do uczniów, którzy ich najbardziej potrzebują.

Gmina złożyła już kolejny wniosek z tego samego projektu na zakup dodatkowych laptopów. Jeśli uzyska akceptację, szkoła wzbogaci się o kolejnych 13 laptopów o wyższych parametrach. Jest szansa, że sprzęt zostanie kupiony jeszcze przed wakacjami.