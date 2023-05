Zespół „Raz, Dwa, Trzy" na festiwalu poezji „Kopora” w Radzyniu koło Sławy. Festiwal rusza w piątek, 26 maja

Wodne taksówki będą wozić gości przez jezioro ze Sławy do Radzynia

Warto zarezerwować ostatni weekend maja (26 i 27.05), by wziąć udział w pierwszej edycji festiwalu o nazwie „Kopora” – Koncertownia Poetycka Radzyń. Miejsce imprezy to położony nad samym Jeziorem Sławskim Ośrodek Wczasowy „Wratislavia”.

Dwudniowy festiwal będzie pierwszą tego typu imprezą w gminie Sława. Pomysł należy do trzech panów:

Krzysztofa Klibera,

Grzegorza Kani

Grzegorza Kamińskiego

Współorganizują go: powiat wschowski, stowarzyszenie „Lasy i jeziora” oraz Koło Gospodyń Wiejskich „Pasja” w Radzyniu.

- Marzyłem kiedyś o zorganizowaniu w Sławie festiwalu związanego z Edwardem Stachurą, ale mamy przecież blisko Grochowice. Stąd pomysł, by zaprosić osoby, które tworzą własną poezję w języku polskim, co zresztą znalazło się w regulaminie konkursowym – przyznaje Krzysztof Kliber, jeden z pomysłodawców i współorganizatorów „Kopory”.