Rap Stacja Sława już 7-9 lipca 2022! Ponad 50 gwiazd raperzy: Peja, Molesta Ewenement, Sokół

Rap Stacja 2022 zaplanowany jest od 7 do 9 lipca. To już szósta edycja imprezy, a druga w Sławie. Na czas trwania imprezy SCKiW zostanie zamknięte tylko dla uczestników festiwalu.

Impreza to wielka promocja miasta, a wolnych miejsc noclegowych jest już niewiele. Gospodarz terenu, czyli SCKiW zadba o to, by zapewnić uczestnikom jak najlepsze warunki. Na Rap Stację przygotowano pole namiotowe na ok. 1000 namiotów.

- W tym roku miejsce na polu namiotowym można wykupić na specjalnej platformie. Dzięki temu przy wjeździe na nasz teren skróci się czas formalności - przypomina Tomasz Krzymiński, dyrektor SCKiW. - Na czas festiwalu dostawimy dodatkowo cztery kontenery z prysznicami. Na całym terenie ośrodka stanie też około 150 przenośnych toalet.