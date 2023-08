Głogowska biblioteka w ogólnopolskim projekcie. Wybrano tylko 14 w całym kraju. WIDEO

– To dosyć duży projekt, a jego wdrożenie trwa już od czerwca, bo wtedy dostaliśmy informację, że zakwalifikowaliśmy się do tego programu. Cały czas się szkolimy, a w tej chwili jesteśmy po pierwszym takim szkoleniu, w którym uzyskaliśmy informacje, że nasza migracja danych, czyli wszystkie rekordy bibliograficzne zasobów, egzemplarze i czytelników przeszły w sposób rewelacyjny. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, bo naprawdę to dla nas jest bardzo duże wyzwanie. Nasza struktura i forma organizacyjna jest bardzo mała. My nie mamy całego działu IT, tak jak to w dużych bibliotekach, na przykład w Bibliotece Koszalińskiej, Szczecińskiej Instytutu Morskiego. Bo to są takie biblioteki w tym projekcie. Więc radzimy sobie jak możemy, ale cieszymy się z tego wyróżnienia – dodaje Izabela Owczarek.