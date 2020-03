Głogowianie! Nie macajcie w marketach chleba gołymi rękoma! LIST OD CZYTELNICZKI

Od kilku dni robię zakupy w marketach na osiedlu Kopernika i z niedowierzaniem patrzę, jak ludzie grzebią gołymi rękoma w pieczywie, zbliżają twarze, chuchają na to pieczywo wybierając najlepsze. Obok leżą nieużywane woreczki foliowe, ale mało kto je zakłada na dłonie. To się nie powinno zdarzać nigdy, ale już szczególnie w okresie zagrożenia koronawirusem.

Chciałam zaapelować do głogowian, żeby zwracali na to uwagę. Jeden z moich znajomych mówił, że w Polsce to się nie rozniesie tak bardzo, jak w niektórych krajach, bo Polacy zachowują higienę. Gdy tak patrzę na to co dzieje się w sklepach, to zaczynam w to wątpić. Nie macajcie tego chleba i bułek w marketach!

Myślę, że w czasie zagrożenia wirusem, pieczywo w marketach powinno być podawane przez ekspedientów.