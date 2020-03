Koronawirus. W Głogowie od poniedziałku zamykają wszystkie szkoły i przedszkola

O zamknięciu placówek oświatowych zadecydował rząd. Decyzja ta została ogłoszona na chwilę przed konferencją prezydenta Głogowa w sprawie koronawirusa.

– Jak państwo widzą sytuacja jest dynamiczna. Do piątku jest czas na zorganizowanie opieki dla dzieci, a od poniedziałku, na dwa tygodnie, zamknięte zostaną wszystkie placówki oświatowe: szkoły , przedszkola, żłobki. To dotyczy również instytucji kultury – mówi prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz. – Uważam to za bardzo dobre rozwiązanie, do którego musimy się wszyscy dostosować – dodaje prezydent.