Głogowianie, którzy nieuczciwie rozliczają się za śmieci będą otrzymywać wezwania. Ruszyła miejska weryfikacja deklaracji

- Naszym głównym celem jest bo, by nie płacić za śmieci więcej niż wynika to z obliczeń. Tak się niestety dzieje, bo nie wszyscy mieszkańcy uczciwie podchodzą do tego obowiązku. Wspólnie z zarządcami nieruchomości będziemy sprawdzać mieszkańców, którzy np. wynajmują mieszkania, a nie wypełniają deklaracji lub wpisują do deklaracji mniejszą liczbę osób niż w rzeczywistości mieszka pod danym adresem – mówi Wojciech Borecki, zastępca prezydenta Głogowa.