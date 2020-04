Głogów: Znęcał się nad rodziną. Trafił do aresztu

Według ustaleń policjantów 37-letni mężczyzna znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją partnerką. Wobec mężczyzny już wcześniej wprowadzono procedurę niebieskiej karty.

– Jego agresywne zachowanie, wszczynanie awantur pod wpływem alkoholu i agresja fizyczna, zagrażały bezpieczeństwu pokrzywdzonej oraz innych osób – mówi podinspektor Bogdan Kaleta z głogowskiej policji. – Podejrzany był agresywny. Miał orzeczony zakaz zbliżania się do osób, z którym miał konflikt. Już wcześniej był karany za przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu. To spowodowało, że grozi mu podwyższony wymiar kary.

37-latek może trafić do więzienia nawet na siedem i pół roku. Decyzją sądu na czas postępowania trafił do aresztu tymczasowego. Póki co na okres dwóch miesięcy.