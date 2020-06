Głogów: Zapisz dziecko na bezpłatne badania „STOP Nowotworom"

Przedstawiciele stowarzyszenia przypominają, że wcześnie wykryta choroba nowotworowa znacznie zwiększa szanse jej wyleczenia. Dlatego też ważna jest profilaktyka, także u dzieci.

I to właśnie do dzieci skierowana jest akcja. W jej ramach przebadanych zostanie 66 młodych głogowian w wieku od 7 do 16 lat.

Gdzie się zarejestrować?

Rejestracja telefoniczna odbędzie się 17 czerwca w godzinach od 16.00 do 19.00 pod nr telefonu: 695 411 397

Same badania planowane są natomiast na dni 20 i 21 czerwca. Prowadzone będą w siedzibie Głogowskiego Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi” przy Wałach Chrobrego (pawilon 24).

Projekt finansowany jest w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Głogów.