Glogów: W najbliższą sobotę miasto zaprasza do samochodowego kina pod chmurką!

Samochodowe kino na Miejskim Targowisku na osiedlu Piastów Śląskich to pierwsze tego typu wydarzenie w tym miejscu. Na placu stanie duży ekran o wymiarach 10 na 14 metrów, na którym zostanie wyświetlony film pod tytułem „Przychodzi facet do lekarza”. Start o godz. 21.

- Stroną techniczną zajmie się specjalna firma, która robi to profesjonalnie - zapewnia Adam Borysiewicz z urzędu miasta. - Śledzimy też prognozy pogody, ale na razie zapowiada się bardzo ciepły, spokojny sobotni wieczór - dodaje.

Wjazd na targowisko jest darmowy.

Jeśli pomysł się spodoba głogowianom, będą organizowane kolejne takie seanse.