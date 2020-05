Głogów: Sprzedawał podróbki markowych ubrań. Wpadł w ręce policji

Zatrzymania dokonali policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą. W ich ręce wpadł 44-letni mężczyzna.

– Obywatel Bułgarii oferował do sprzedaży odzież opatrzoną podrobionymi, zastrzeżonymi znakami towarowymi. Ich stosunkowo niska cena oraz słaba jakość wskazywała na to, że są to tak zwane podróbki oryginalnych i markowych wyrobów – mówi podinspektor Bogdan Kaleta z KPP Głogów.