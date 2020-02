Głogów: Rodzina zgłosiła zaginięcie 10-latki. Dziecko zostało odnalezione

W poniedziałek, 17 lutego, po godzinie 20, funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o zaginięciu 10-letniej mieszkanki Głogowa. Dziewczynka bawiła się ze swoim rodzeństwem na placu zabaw i po godzinie 17 miała wrócić do domu. Rodzeństwo dotarło do swojego domu, ale bez 10-letniej siostry. Początkowo matka i znajomi na własną rękę próbowali odnaleźć dziecko jednak po zmierzchu zwróciła się o pomoc do policji.

Natychmiast podjęto akcję poszukiwawczą, w którą zaangażowani byli policjanci. Do działań przygotowano również policyjnego psa tropiącego. Dzięki szybkim ustaleniom i akcji poszukiwawczej udało się odnaleźć dziewczynkę w niespełna godzinę od zgłoszenia.

– Jednocześnie apelujemy, przypominamy i zwracamy szczególną uwagę wszystkim opiekunom, aby zwracali uwagę na to co dzieje się z ich pociechami, gdzie są lub do kogo idą. Szybka reakcja i większe zainteresowanie mogą zapobiec nieszczęściu – dodaje Bogdan Kaleta, oficer prasowy głogowskiej policji.