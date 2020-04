Głogów: Powiatowy radny za pieniądze z diety kupił przyłbice ochronne na SOR

W akcji wsparcia służby zdrowia, która znajduje się na pierwszej linii frontu walki koronawirusem bierze udział, między innymi, Andrzej Radomski. Radny powiatowy zamówił 25 przyłbic ochronnych, które dziś mają trafić na SOR. Na zamówienie przeznaczył całą swoją dietę radnego i dołożył jeszcze dodatkowe środki. W sumie zapłacił za sprzęt 1450,17 zł.

– Zadeklarowałem, że swoją dietę radnego w całości przeznaczę na walkę z korona wirusem. Ja zawsze dotrzymuję słowa. Dołożyłem jeszcze swoje prywatne środki, bo osoby dla których jest ten sprzęt, to nasi bohaterowie, oni stoją na pierwszej linii walki z epidemią.

Jak zapewnia radny, jak tylko otrzyma sprzęt, a ma to być dziś po południu, od razu przekaże go bezpośrednio pracownikom głogowskiego SOR-u.

- Zrobię to z pominięciem kierownictwa, bo chcę, aby otrzymał go zwykły personel. Uważam, że dyrekcja szpitala, ani starosta nie zapewnia im wystarczająco środków ochrony osobistej.

Radny zapowiada, że następną dietę radnego też przeznaczy na walkę z epidemią.