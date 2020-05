Zatrzymany 26 – latek to mieszkaniec Polkowic. Mężczyzna w styczniu tego roku dokonał kradzieży na terenie Głogowa 40 paczek papierosów. W wyniku pracy operacyjnej głogowscy policjanci ustalili i zatrzymali sprawcę kradzieży w Polkowicach. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów i trafił do policyjnego aresztu.

Łączna wartość skradzionych przedmiotów wyniosła ponad 600 złotych.

Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.