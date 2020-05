W Głogowie pokaz odbył się na Starym Mieście. Zorganizował go Miejski Ośrodek Kultury. Przez kilka minut w niebo kierowane były światła. Akcja Light the Sky to gest wsparcia ze strony techników scenicznych dla osób, które są na pierwszej linii walki z koronawirusem.

Zobaczcie zdjęcia z pokazu Light The Sky w Głogowie.

Light the Sky - galeria zdjęć